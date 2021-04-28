***SEKFK* *ZORLF* *ZKBVK* *HLVKS* *PLGAZ* *DENIZ* *TEBCE* *ISFIN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***SEKFK******ZORLF******ZKBVK******HLVKS******PLGAZ******DENIZ******TEBCE******ISFIN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, DENIZ, HLVKS, ISFIN, PLGAZ, SEKFK, TEBCE, ZKBVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42137 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN42138 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfaPALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG12315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42114 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42114 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42130 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfaTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF42112 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK42129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK42129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD251023T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 28/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931884BIST