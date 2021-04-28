***SEKFK* *ZORLF* *ZKBVK* *HLVKS* *PLGAZ* *DENIZ* *TEBCE* *ISFIN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
28.04.2021 17:54
***SEKFK******ZORLF******ZKBVK******HLVKS******PLGAZ******DENIZ******TEBCE******ISFIN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, DENIZ, HLVKS, ISFIN, PLGAZ, SEKFK, TEBCE, ZKBVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42137 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN42138 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfa
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG12315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42114 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42114 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42130 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF42112 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK42129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK42129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD251023T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 28/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931884
BIST