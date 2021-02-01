***SEKUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.02.2021 19:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde ve Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR.E) payında 02/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" ve "Brüt Takas" uygulamalarına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Payda halen uygulanmakta olan ve 12/02/2021 tarihine kadar devam edecek olan Brüt Takas tedbiri, diğer tedbirlerle birlikte son tarih olan 30/04/2021 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/04/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906788
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