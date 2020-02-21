***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:51
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820749
BIST
11:11114.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -679,85
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:116,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:116,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6065
En Düşük
6,5655
11:11321,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,65
|Açılış
|: 321,37
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,48
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,32
|9.107.140
|% 11,07
|
|MRDIN
|5,59
|56.707.930
|% 8,33
|
|FMIZP
|48,36
|719.508
|% 8,24
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|2,94
|56.421.786
|% -17,42
|
|HATEK
|8,17
|4.002.064
|% -11,87
|
|TSPOR
|5,55
|49.889.489
|% -10,91
|
|ARMDA
|17,48
|158.320
|% -10,04
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,22
|348.574.742
|% -1,04
|
|ASELS
|28,32
|300.146.796
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,66
|148.345.983
|% -1,85
|
|ODAS
|2,02
|119.584.785
|% -1,46
|
|PETKM
|3,89
|113.968.576
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,50
|91.257.779
|% -1,96
|
|ODAS
|2,02
|119.584.785
|% -1,46
|
|CEMAS
|1,22
|69.632.593
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,66
|148.345.983
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,15
|58.184.687
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8520
|7,8914
|% 0,21
|
|Frank
|6,1899
|6,2272
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6239
|1,6321
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|14,97
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,37
|58,37
|-0,94
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