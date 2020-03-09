***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 15:13
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825413
BIST
16:44102.099
En Yüksek
|Değişim
|: -6,84%
|| -7.501,52
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
102.040
16:446,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:446,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0966
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:44330,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,50
|Açılış
|: 330,23
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,40
|10.695.613
|% 4,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|BRKSN
|3,65
|70.996.494
|% 3,11
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,00
|16.401.717
|% -19,68
|
|TUCLK
|4,41
|19.886.106
|% -19,23
|
|VAKKO
|4,88
|57.221.345
|% -19,07
|
|TKNSA
|6,65
|74.086.771
|% -18,60
|
|RYSAS
|6,83
|43.382.612
|% -18,59
|
|THYAO
|10,39
|816.959.612
|% -6,73
|
|ASELS
|26,88
|603.535.701
|% -9,92
|
|GARAN
|9,38
|305.545.106
|% -6,48
|
|TUPRS
|92,35
|227.500.774
|% -2,53
|
|YKBNK
|2,25
|213.703.578
|% -7,41
|
|IHLGM
|1,17
|155.172.381
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,25
|213.703.578
|% -7,41
|
|ODAS
|1,83
|172.199.653
|% -11,59
|
|KARSN
|1,61
|140.930.797
|% -12,97
|
|THYAO
|10,39
|816.959.612
|% -6,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9936
|8,0337
|% 1,06
|
|Frank
|6,6081
|6,6480
|% 2,32
|
|Riyal
|1,6245
|1,6327
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,31
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,15
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|19,00
|
|Tam
|2.181
|2.235
|25,04
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,11
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-9,72
|
Seans Raporu
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16:56IHYAY
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TSKB, TTKOM