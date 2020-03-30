***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:39
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833161
BIST
12:3487.905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -219,71
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:346,5113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0619
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:347,2111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:34339,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,22
|Açılış
|: 339,28
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.949.718
|% 10,00
|
|SKTAS
|2,32
|5.520.470
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.701.188
|% 9,94
|
|ESCOM
|2,33
|13.944.963
|% 9,91
|
|SNKRN
|2,01
|1.377.242
|% 9,84
|
|GLRYH
|2,16
|236.548
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.094.790
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|QNBFL
|112,50
|2.019.135
|% -8,54
|
|THYAO
|8,66
|353.744.871
|% -2,26
|
|ASELS
|23,30
|250.971.666
|% 0,78
|
|PGSUS
|31,90
|247.095.410
|% -7,64
|
|GARAN
|7,97
|219.629.768
|% 1,14
|
|SASA
|7,73
|201.363.494
|% 6,47
|
|IHLGM
|0,92
|73.719.428
|% 2,22
|
|IHLAS
|0,47
|25.804.182
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,91
|92.629.819
|% -1,04
|
|TSPOR
|2,66
|126.915.010
|% 2,70
|
|THYAO
|8,66
|353.744.871
|% -2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0259
|8,0662
|% 0,30
|
|Frank
|6,7744
|6,8152
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7257
|1,7343
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,95
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,58
|26,58
|-1,37
|