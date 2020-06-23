***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2020 10:46
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852432
BIST
11:44115.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 751,43
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:446,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:447,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:44387,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 387,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.728.524
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.216.860
|% 9,73
|
|ULAS
|4,51
|7.038.033
|% 9,20
|
|MNDRS
|3,64
|35.009.168
|% 8,66
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,00
|470.058.517
|% -4,76
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|634.983.268
|% 5,10
|
|TSPOR
|8,00
|470.058.517
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,97
|352.542.119
|% 2,06
|
|GARAN
|8,53
|338.135.866
|% 0,12
|
|TCELL
|16,74
|327.084.787
|% 2,07
|
|KARSN
|2,68
|634.983.268
|% 5,10
|
|SKBNK
|1,38
|205.226.023
|% 2,99
|
|ALBRK
|1,69
|240.599.405
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|299.943.058
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,96
|240.372.470
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5436
|8,5865
|% 0,40
|
|Frank
|7,2284
|7,2720
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,82
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|2,70
|
|Tam
|2.577
|2.590
|2,80
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,50
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,39
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