***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 12:17
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856664
BIST
12:03119.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 524,93
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:036,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:037,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:03397,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,48
|Açılış
|: 397,45
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|27.798.576
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|1.988.187
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.275
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.415.246
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.187.303
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,97
|61.964.887
|% -5,88
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.107.078.613
|% 1,34
|
|SISE
|6,59
|952.184.823
|% 1,54
|
|PETKM
|4,39
|642.281.384
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,44
|630.991.644
|% 5,21
|
|GARAN
|8,24
|522.230.151
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.107.078.613
|% 1,34
|
|SISE
|6,59
|952.184.823
|% 1,54
|
|PETKM
|4,39
|642.281.384
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,93
|279.273.965
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,44
|630.991.644
|% 5,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5794
|8,6224
|% 0,01
|
|Frank
|7,2642
|7,3079
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,89
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,50
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,80
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,80
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,07
|