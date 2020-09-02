***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 16:09
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872958
BIST
15:551.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
15:557,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
15:558,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0232
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
15:55466,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 466,69
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler15:53
|FENER
|31,02
|683.921.780
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.562.890
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.062.735
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,27
|99.157.145
|% -9,73
|
|OZBAL
|6,75
|145.441.972
|% -7,79
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|31,02
|683.921.780
|% 10,00
|
|SISE
|6,20
|662.519.288
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,42
|637.787.790
|% 7,89
|
|ASELS
|16,80
|547.553.952
|% -0,18
|
|PETKM
|3,96
|531.158.352
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,42
|637.787.790
|% 7,89
|
|BJKAS
|3,26
|509.293.702
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,76
|252.941.784
|% 0,00
|
|PETKM
|3,96
|531.158.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|260.968.468
|% -0,49
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3824
|7,3852
|% 0,24
|
|Euro
|8,7527
|8,7558
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,8222
|9,8714
|% -0,05
|
|Frank
|8,0663
|8,1149
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9626
|1,9724
|% 0,25
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|-7,92
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|-4,80
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-2,32
|
|Çeyrek
|747
|764
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,72
|45,72
|0,14
|
Seans Raporu
15:53
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16:05ZOREN
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