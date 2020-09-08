***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 15:02
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873948
BIST
15:551.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -10,51
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:557,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:558,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:55460,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,10
|Açılış
|: 460,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:55
|DAGHL
|7,04
|10.385.934
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.719.275
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|LINK
|33,68
|39.364.727
|% 9,99
|
|VKFYO
|9,25
|12.985.321
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|136.727.354
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|11.888.644
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.386.690
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,32
|1.070.792.170
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,35
|821.471.771
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|628.453.426
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,94
|615.967.509
|% 7,65
|
|RTALB
|58,85
|466.620.041
|% -1,42
|
|GSRAY
|4,32
|1.070.792.170
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,80
|434.511.107
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,94
|615.967.509
|% 7,65
|
|TSPOR
|6,35
|821.471.771
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,93
|114.274.006
|% 1,09
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4776
|7,4814
|% 0,36
|
|Euro
|8,8234
|8,8291
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7243
|9,7731
|% -0,59
|
|Frank
|8,1284
|8,1773
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9894
|1,9994
|% 0,45
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-13,72
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|-8,83
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-4,27
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|-1,49
|
Seans Raporu
15:55
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16:04PEKGY
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15:59LUKSK
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KRDMD, TAVHL