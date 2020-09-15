***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875053
BIST
10:171.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.114
En Düşük
1.111
10:177,4848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:178,9003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:17472,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,57
|Açılış
|: 472,35
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:17
|CRFSA
|12,32
|2.442.563
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|712.990
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|FENER
|35,06
|20.236.151
|% -7,30
|
|EPLAS
|15,90
|26.680
|% -6,74
|
|TSPOR
|5,17
|5.794.720
|% -5,66
|
|KRDMD
|3,13
|204.205.929
|% -0,63
|
|SISE
|6,43
|100.575.796
|% 0,00
|
|PETKM
|4,33
|55.827.531
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,48
|54.011.398
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,86
|45.591.382
|% 1,64
|
|KRDMD
|3,13
|204.205.929
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,48
|54.011.398
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,86
|45.591.382
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,60
|32.728.417
|% 1,91
|
|IHLAS
|1,08
|18.020.429
|% 1,89
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4818
|7,4848
|% 0,01
|
|Euro
|8,8948
|8,9003
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,5873
|9,6354
|% 0,04
|
|Frank
|8,2208
|8,2703
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 0,03
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|8,13
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,49
|39,49
|-0,12
|
Seans Raporu
10:17
daha fazla
-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 07 artarak (% 0.41 ) 1, 246
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, KRDMD, MRDIN
-
10:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CRFSA, TKURU
-
10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, MRDIN, KRDMD
-
10:27XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 1, 180.00 milyon TL de