***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 13:50
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876683
BIST
17:021.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
17:027,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
17:028,8903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
17:02456,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,02
|Açılış
|: 457,10
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler17:00
|VANGD
|4,73
|4.212.122
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.837.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|380,60
|31.094.664
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.709.460
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|8.297.586
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|466.611.734
|% -10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.754.952
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.030.862
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.311.530
|% -9,90
|
|GARAN
|7,20
|3.138.473.445
|% 2,71
|
|SISE
|7,02
|1.771.055.045
|% 2,78
|
|ASELS
|17,34
|1.071.565.976
|% 2,18
|
|AKBNK
|5,13
|673.758.328
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,30
|649.407.623
|% 0,61
|
|GARAN
|7,20
|3.138.473.445
|% 2,71
|
|SISE
|7,02
|1.771.055.045
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,98
|466.611.734
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,30
|649.407.623
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,75
|333.400.544
|% 0,57
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6382
|7,6452
|% 0,26
|
|Euro
|8,8718
|8,8824
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6856
|9,7341
|% -0,02
|
|Frank
|8,1909
|8,2402
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0307
|2,0409
|% 0,19
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,06
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|7,37
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|3,56
|
|Çeyrek
|735
|752
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,05
|
Seans Raporu
17:00
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17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, TKURU, EKGYO, VANGD, DARDL, SUMAS, ARTI, EGCYH, TACTR, MERIT