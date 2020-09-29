***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 10:09
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877144
BIST
11:251.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:257,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0474
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:259,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1696
En Düşük
9,0696
11:25474,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,54
|Açılış
|: 474,79
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:25
|YAPRK
|53,35
|417.837
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,16
|53.221.372
|% 9,99
|
|MRSHL
|460,40
|10.008.292
|% 9,99
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|YAYLA
|3,12
|56.894.378
|% -6,87
|
|ARMDA
|63,00
|7.308.917
|% -5,97
|
|ODAS
|2,78
|297.135.671
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,71
|161.121.191
|% 3,64
|
|NATEN
|36,10
|127.512.090
|% 6,99
|
|RTALB
|45,40
|81.745.916
|% -3,49
|
|VAKBN
|4,10
|81.585.434
|% 0,24
|
|ODAS
|2,78
|297.135.671
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,71
|161.121.191
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,73
|57.244.743
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|45.857.784
|% 0,91
|
|IHLGM
|1,46
|30.225.104
|% 0,69
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8454
|7,8480
|% 0,61
|
|Euro
|9,1610
|9,1696
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,0675
|10,1179
|% 0,81
|
|Frank
|8,4558
|8,5067
|% 0,55
|
|Riyal
|2,0845
|2,0949
|% 0,47
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,07
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,00
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,34
|
Seans Raporu
11:25
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