***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 15:57
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877452
BIST
16:501.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 17,49
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:507,7712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:509,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0855
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:50471,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,98
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.548.382
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.691.904
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.666
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.993.921
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.405.905.192
|% 1,49
|
|ASELS
|19,32
|3.136.348.706
|% 3,82
|
|GARAN
|7,04
|1.341.610.137
|% 2,03
|
|KARSN
|3,13
|888.062.279
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|712.575.919
|% 1,83
|
|SISE
|7,50
|4.405.905.192
|% 1,49
|
|KARSN
|3,13
|888.062.279
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|712.575.919
|% 1,83
|
|GARAN
|7,04
|1.341.610.137
|% 2,03
|
|ASELS
|19,32
|3.136.348.706
|% 3,82
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7669
|7,7712
|% -0,58
|
|Euro
|9,0834
|9,0932
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,9534
|10,0033
|% -0,58
|
|Frank
|8,3774
|8,4278
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0661
|2,0765
|% -0,48
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-11,87
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.117
|3.196
|-24,62
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-11,90
|
|Çeyrek
|756
|773
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,10
|
Seans Raporu
16:50
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 1.57 ) 1, 277
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17:01XU100
Endeks 1, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 20, 791.00 milyon TL de
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17:00UTPYA
Yüzde 7.06 oranında artışla 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 449 adet işlem
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16:59EGCYH
Yüzde 9.38 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 811, 107 adet işlem
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16:58YESIL
Yüzde 7.46 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 109 adet işlem