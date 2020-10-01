***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:26
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877664
BIST
10:121.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:127,6755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0458
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:129,0138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0424
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:12467,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 467,90
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MERKO
|13,20
|33.595.101
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|754.478
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.210.450
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,17
|306.500.939
|% -2,05
|
|ASELS
|19,81
|152.905.176
|% 2,54
|
|GARAN
|7,18
|112.359.518
|% 1,13
|
|GUBRF
|33,78
|74.563.258
|% 5,17
|
|THYAO
|10,64
|64.378.914
|% 1,33
|
|SISE
|7,17
|306.500.939
|% -2,05
|
|GARAN
|7,18
|112.359.518
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,60
|24.774.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|29.118.701
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,41
|43.891.341
|% 0,59
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6703
|7,6738
|% -0,62
|
|Euro
|9,0073
|9,0182
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,8773
|9,9269
|% -0,49
|
|Frank
|8,2951
|8,3450
|% -0,43
|
|Riyal
|2,0369
|2,0471
|% -0,52
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|12,74
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,10
|