***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:04
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877711
BIST
12:201.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:207,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7389
En Düşük
7,6335
12:209,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0945
En Düşük
8,9695
12:20471,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,53
|Açılış
|: 471,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:18
|MERKO
|13,20
|112.508.896
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.864.695
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|101.245.821
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|3.535.974
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.128.400.657
|% -2,05
|
|ASELS
|19,47
|753.355.917
|% 0,78
|
|GARAN
|7,11
|648.420.453
|% 0,14
|
|TURSG
|5,91
|418.629.827
|% 4,05
|
|AVOD
|7,42
|396.230.012
|% 8,48
|
|SISE
|7,17
|1.128.400.657
|% -2,05
|
|GARAN
|7,11
|648.420.453
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,37
|282.196.374
|% -0,59
|
|PENGD
|4,91
|342.305.731
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,13
|154.528.046
|% 0,00
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7290
|7,7351
|% 0,18
|
|Euro
|9,0674
|9,0793
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,9096
|9,9593
|% -0,16
|
|Frank
|8,3870
|8,4375
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0566
|2,0670
|% 0,45
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,22
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|-7,00
|
|Tam
|3.101
|3.179
|-5,87
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-2,84
|
|Çeyrek
|752
|769
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,39
|