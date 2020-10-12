***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2020 10:06
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880655
BIST
12:161.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:167,9008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:169,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:16488,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,56
|Açılış
|: 488,21
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:16
|DAGHL
|12,10
|2.337.030
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.279.389
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|111.853.882
|% 9,99
|
|DYOBY
|15,97
|96.484.999
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.177.539
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|769.317.622
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,92
|628.543.369
|% 5,80
|
|ISFIN
|4,12
|501.288.774
|% 4,30
|
|GARAN
|7,15
|472.490.778
|% 0,70
|
|ODAS
|3,35
|339.825.070
|% 5,35
|
|ZOREN
|2,92
|628.543.369
|% 5,80
|
|PETKM
|4,64
|769.317.622
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,83
|285.181.529
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,12
|501.288.774
|% 4,30
|
|ODAS
|3,35
|339.825.070
|% 5,35
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8949
|7,9008
|% 0,57
|
|Euro
|9,3192
|9,3237
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,2506
|10,3020
|% 0,30
|
|Frank
|8,6337
|8,6857
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0991
|2,1097
|% 0,53
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|8,00
|
|Tam
|3.215
|3.295
|2,76
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,34
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,67
|
Seans Raporu
12:16
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