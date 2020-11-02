***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885302
BIST
13:251.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 29,27
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:258,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:259,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0939
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:25508,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,43
|Açılış
|: 508,72
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KARTN
|1.994,00
|8.797.528
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.189.019.974
|% 2,35
|
|ASELS
|17,86
|879.475.216
|% 6,63
|
|THYAO
|9,83
|795.571.721
|% 8,98
|
|GARAN
|6,72
|693.936.610
|% 1,82
|
|SISE
|6,32
|621.692.202
|% 3,10
|
|TSKB
|2,61
|2.189.019.974
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|580.753.958
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,74
|255.478.236
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,86
|236.374.212
|% 2,76
|
|GARAN
|6,72
|693.936.610
|% 1,82
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3783
|8,3841
|% 0,46
|
|Euro
|9,7553
|9,7649
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,7909
|10,8450
|% 0,15
|
|Frank
|9,0918
|9,1466
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% 0,34
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,44
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|24,70
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,95
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,32
|37,32
|-0,62
|