***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2020 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888350
BIST
13:021.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 19,52
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.292
En Düşük
1.273
13:027,6171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0717
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
13:029,0180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0798
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
13:02461,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,83
|Açılış
|: 461,07
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler13:02
|KARTN
|2.145,00
|45.362.294
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|13.541.527
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.985.672
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.355.302
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.858.630
|% 9,97
|
|UFUK
|10,44
|25.947
|% -10,00
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|KSTUR
|155,00
|1.558.222
|% -9,14
|
|MEGAP
|11,60
|396.685
|% -8,66
|
|GARAN
|8,77
|2.071.221.829
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,31
|1.963.319.636
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,30
|716.196.247
|% 0,96
|
|PETKM
|4,75
|641.564.619
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,85
|635.305.864
|% 2,89
|
|KRDMD
|4,31
|1.963.319.636
|% 3,86
|
|GARAN
|8,77
|2.071.221.829
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,85
|635.305.864
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,90
|330.862.761
|% 1,06
|
|ODAS
|3,63
|514.139.860
|% -1,09
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6111
|7,6171
|% -0,93
|
|Euro
|9,0052
|9,0180
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,0271
|10,0774
|% -0,33
|
|Frank
|8,3211
|8,3713
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% -0,73
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,38
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.057
|3.136
|-28,98
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,02
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,01
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|-0,31
|