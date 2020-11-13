***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2020 10:17
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888360
BIST
12:501.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:507,6097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0791
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6023
12:509,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0917
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:50462,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,37
|Açılış
|: 462,53
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KARTN
|2.145,00
|45.031.964
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|13.137.040
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.972.327
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.642.620
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,29
|675.830.632
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.310.663
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
|
|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,91
|309.970.090
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|512.069.003
|% -0,82
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6045
|7,6097
|% -1,03
|
|Euro
|8,9944
|9,0061
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,0372
|10,0876
|% -0,23
|
|Frank
|8,3323
|8,3825
|% -0,44
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% -0,54
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,10
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-30,02
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,52
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,41
|