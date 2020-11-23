***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2020 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889498
BIST
12:501.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,64
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:507,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1376
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:509,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1718
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:50466,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 7,96
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:50
|EGEEN
|1.557,00
|163.915.342
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.272.803.187
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,07
|1.143.723.323
|% 7,25
|
|GARAN
|9,30
|1.045.870.547
|% -1,59
|
|KRDMD
|4,88
|903.795.480
|% 1,46
|
|THYAO
|12,09
|618.420.585
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,07
|1.143.723.323
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,88
|903.795.480
|% 1,46
|
|SISE
|7,18
|1.272.803.187
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|258.764.308
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,04
|374.814.432
|% -1,62
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7490
|7,7566
|% 1,81
|
|Euro
|9,2045
|9,2135
|% 1,90
|
|Sterlin
|10,3425
|10,3944
|% 2,42
|
|Frank
|8,4906
|8,5417
|% 1,96
|
|Riyal
|2,0639
|2,0743
|% 1,90
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-3,62
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,15
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|36,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|40,56
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|19,62
|
|Çeyrek
|750
|768
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,77
|