***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:15
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890482
BIST
10:551.307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -21,75
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:557,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:559,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:55449,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 449,18
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:55
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|105.881.480
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,68
|3.968.371
|% 9,75
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|TSKB
|2,23
|238.962.206
|% -7,47
|
|RAYSG
|22,70
|1.605.966
|% -7,04
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,18
|481.631.709
|% 0,46
|
|GARAN
|8,97
|411.111.203
|% -2,29
|
|KRDMD
|5,07
|346.661.259
|% -1,74
|
|PETKM
|4,17
|293.638.072
|% -1,42
|
|THYAO
|11,58
|252.840.100
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,18
|481.631.709
|% 0,46
|
|TSKB
|2,23
|238.962.206
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,92
|240.112.798
|% -2,34
|
|TEKTU
|1,99
|155.545.199
|% 0,00
|
|PETKM
|4,17
|293.638.072
|% -1,42
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8236
|7,8274
|% 0,18
|
|Euro
|9,3658
|9,3725
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4306
|10,4829
|% 0,71
|
|Frank
|8,6478
|8,6999
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0836
|2,0940
|% 0,31
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,48
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,28
|47,28
|-0,97
|
Seans Raporu
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