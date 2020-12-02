***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890905
BIST
12:461.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.324
12:467,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
12:469,4475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
12:46459,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,73
|Açılış
|: 459,51
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,34
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KONYA
|1.172,60
|59.949.496
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|204.650
|% 9,98
|
|CASA
|95,45
|293.795
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|7.327.945
|% 9,96
|
|UFUK
|14,80
|229.666
|% 9,96
|
|KERVN
|1,03
|1.239.586
|% -9,65
|
|RODRG
|15,40
|5.647.208
|% -8,98
|
|PAMEL
|23,50
|340.609
|% -8,42
|
|DOAS
|27,90
|13.533.667
|% -3,73
|
|DESA
|8,29
|8.789.099
|% -2,93
|
|THYAO
|12,54
|2.280.272.716
|% 0,32
|
|GARAN
|9,27
|1.187.730.919
|% 0,43
|
|SISE
|6,97
|894.942.993
|% 0,72
|
|KRDMD
|5,02
|771.571.625
|% 1,62
|
|PETKM
|4,30
|656.574.686
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,17
|511.329.044
|% -0,91
|
|THYAO
|12,54
|2.280.272.716
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,02
|771.571.625
|% 1,62
|
|PETKM
|4,30
|656.574.686
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,96
|415.950.397
|% -1,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8278
|7,8310
|% -0,01
|
|Euro
|9,4389
|9,4466
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4300
|10,4823
|% -0,47
|
|Frank
|8,6600
|8,7122
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0814
|2,0918
|% -0,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|10,07
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|10,98
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|5,31
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|47,61
|47,61
|0,19
|