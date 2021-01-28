***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 15:47
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905334
BIST
16:261.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:267,3853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,3890
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:268,9411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:26437,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,78
|Açılış
|: 437,16
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:26
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.216.875
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.090.441
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|5.067.689
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,15
|1.880.267.692
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,30
|1.635.989.818
|% -2,13
|
|KOZAL
|113,20
|1.214.845.613
|% -0,26
|
|KRDMD
|6,66
|1.195.838.530
|% 2,46
|
|ODAS
|3,77
|1.147.107.917
|% -3,83
|
|EKGYO
|2,30
|1.635.989.818
|% -2,13
|
|TSKB
|1,78
|663.961.704
|% -0,56
|
|ODAS
|3,77
|1.147.107.917
|% -3,83
|
|YKBNK
|2,87
|790.799.645
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,37
|309.293.029
|% -0,72
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3802
|7,3853
|% -0,39
|
|Euro
|8,9355
|8,9411
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0589
|10,1094
|% -0,52
|
|Frank
|8,2567
|8,3064
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9645
|1,9743
|% -0,29
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-1,68
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.886
|2.959
|-4,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,33
|
|Çeyrek
|700
|716
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
|
Seans Raporu
16:26
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