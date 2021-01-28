***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 16:09
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905338
BIST
16:151.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:157,3938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:158,9590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:15437,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,85
|Açılış
|: 437,09
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|272.461.489
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|144.683.709
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.797.541
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,14
|1.855.030.785
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|1.580.274.815
|% -2,13
|
|KOZAL
|112,80
|1.201.279.257
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,61
|1.164.034.707
|% 1,69
|
|ODAS
|3,76
|1.133.906.183
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,30
|1.580.274.815
|% -2,13
|
|TSKB
|1,77
|663.273.369
|% -1,12
|
|ODAS
|3,76
|1.133.906.183
|% -4,08
|
|YKBNK
|2,85
|781.435.714
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,36
|307.459.340
|% -1,45
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3886
|7,3934
|% -0,28
|
|Euro
|8,9475
|8,9539
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0477
|10,0981
|% -0,63
|
|Frank
|8,2531
|8,3028
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% -0,35
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.888
|2.961
|-2,61
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-1,26
|
|Çeyrek
|700
|716
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,15
|
Seans Raporu
16:14
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16:28GEDIK
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