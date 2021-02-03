***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 15:12
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907200
BIST
16:281.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:287,1787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0236
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:288,6284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:28424,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,25
|Açılış
|: 424,96
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MERKO
|9,02
|149.052.861
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.903.192
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|RODRG
|18,24
|6.395.939
|% -6,17
|
|EKGYO
|2,50
|2.133.586.308
|% 1,63
|
|GARAN
|9,95
|1.307.311.992
|% 2,68
|
|KOZAL
|123,00
|1.079.195.342
|% 1,40
|
|ODAS
|4,11
|896.420.047
|% 2,49
|
|DOHOL
|4,08
|771.884.977
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,50
|2.133.586.308
|% 1,63
|
|TSKB
|1,85
|555.739.663
|% 0,54
|
|ODAS
|4,11
|896.420.047
|% 2,49
|
|GSDHO
|2,65
|529.494.947
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,08
|771.884.977
|% -3,32
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1752
|7,1787
|% -0,33
|
|Euro
|8,6229
|8,6284
|% -0,45
|
|Sterlin
|9,7679
|9,8169
|% -0,42
|
|Frank
|7,9599
|8,0078
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9092
|1,9188
|% -0,26
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|3,85
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.800
|2.871
|3,36
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|1,62
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,04
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,11
|
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|0,34
|
Seans Raporu
16:28
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16:41XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 22, 339.00 milyon TL de
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16:39DGGYO
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Yüzde 9.93 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 544 adet işlem
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.56 ) 1, 333
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16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, PEGYO, DNISI, MERKO, ISKPL, IDEAS, DAGHL, PENGD, AGYO, AYEN