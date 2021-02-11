***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 10:21
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909030
BIST
10:301.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
10:307,0563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
10:308,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
10:30417,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 417,67
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:30
|YESIL
|220,20
|13.601.133
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|TKURU
|439,00
|1.316.561
|% 9,34
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,48
|11.981.350
|% -9,38
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|SEKUR
|43,50
|6.599.297
|% -4,48
|
|EKGYO
|2,61
|316.023.667
|% -0,76
|
|KOZAL
|135,50
|212.125.017
|% -0,95
|
|PETKM
|5,19
|209.522.839
|% 1,37
|
|ESEN
|40,78
|182.941.728
|% 6,64
|
|GARAN
|10,06
|164.393.225
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,61
|316.023.667
|% -0,76
|
|PETKM
|5,19
|209.522.839
|% 1,37
|
|DOHOL
|3,52
|98.735.153
|% 0,28
|
|YYAPI
|2,51
|59.211.625
|% 5,02
|
|GSDHO
|2,71
|62.749.981
|% -1,09
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0521
|7,0563
|% -0,02
|
|Euro
|8,5630
|8,5726
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7310
|9,7798
|% 0,03
|
|Frank
|7,8875
|7,9350
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8729
|1,8823
|% -0,14
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-1,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,03
|
|B. Petrol
|61,19
|61,19
|-0,28
|