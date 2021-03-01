***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2021 10:15
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913851
BIST
13:591.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 33,60
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.505
En Düşük
1.491
13:597,2588
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -0,1661
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2559
13:598,7500
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -0,2194
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7466
13:59408,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,67
|Açılış
|: 408,63
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler13:59
|ITTFH
|2,75
|33.664.640
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.169.486
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.585.983
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.056.802
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|45.815.193
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,12
|162.801.006
|% -3,51
|
|SISE
|7,52
|1.524.631.817
|% 5,47
|
|THYAO
|13,87
|1.077.515.524
|% 2,82
|
|GARAN
|9,01
|756.905.205
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,50
|712.779.243
|% 2,55
|
|GUBRF
|82,30
|496.075.848
|% 3,13
|
|SISE
|7,52
|1.524.631.817
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,27
|212.304.147
|% 1,79
|
|GARAN
|9,01
|756.905.205
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,92
|71.156.786
|% 4,55
|
|THYAO
|13,87
|1.077.515.524
|% 2,82
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2550
|7,2588
|% -2,24
|
|Euro
|8,7433
|8,7500
|% -2,45
|
|Sterlin
|10,1198
|10,1706
|% -1,85
|
|Frank
|7,9326
|7,9804
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9337
|1,9434
|% -2,03
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,68
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-68,84
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,22
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|