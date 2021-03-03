***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 12:40
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914757
BIST
12:461.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,46
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:467,3586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3689
En Düşük
7,2936
12:468,9102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9261
En Düşük
8,8181
12:46408,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,11
|Açılış
|: 408,05
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:46
|BOSSA
|24,42
|29.125.487
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.534.613
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.884.984
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|28.326.972
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,15
|29.027.725
|% -8,22
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KRDMD
|7,12
|1.249.406.995
|% 4,25
|
|THYAO
|14,87
|1.181.096.981
|% 0,41
|
|GARAN
|9,43
|808.871.679
|% 2,50
|
|EREGL
|15,65
|770.639.784
|% 3,64
|
|PETKM
|5,65
|738.311.096
|% 1,99
|
|KRDMD
|7,12
|1.249.406.995
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,41
|203.919.908
|% 2,17
|
|PETKM
|5,65
|738.311.096
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,45
|319.531.091
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,81
|272.635.052
|% 2,18
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3549
|7,3586
|% -0,02
|
|Euro
|8,9042
|8,9102
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2367
|10,2881
|% -0,09
|
|Frank
|7,9807
|8,0288
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9497
|1,9595
|% -0,32
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-2,85
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|0,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-2,49
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-1,20
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|0,49
|