***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 10:01
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915777
BIST
11:181.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:187,5601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:188,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:18412,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,49
|Açılış
|: 412,78
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:18
|TRILC
|12,10
|42.084
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.136.588
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.392.290
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|DAGHL
|15,46
|2.163.379
|% -4,57
|
|BRKSN
|12,67
|3.019.253
|% -4,31
|
|PAMEL
|33,50
|6.500.447
|% -4,29
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|KOZAL
|132,00
|533.578.929
|% 2,40
|
|GARAN
|9,21
|425.897.827
|% -0,43
|
|PETKM
|6,16
|416.989.584
|% 2,33
|
|THYAO
|14,78
|316.429.424
|% 0,00
|
|TUPRS
|109,30
|310.016.999
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,45
|266.132.560
|% -0,41
|
|PETKM
|6,16
|416.989.584
|% 2,33
|
|GARAN
|9,21
|425.897.827
|% -0,43
|
|CEMAS
|1,60
|65.179.272
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,48
|129.726.728
|% 1,75
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5580
|7,5601
|% 0,37
|
|Euro
|8,9908
|8,9948
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,4238
|10,4761
|% 0,25
|
|Frank
|8,0712
|8,1198
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0070
|2,0170
|% 0,26
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-3,22
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|70,16
|70,16
|0,80
|
Seans Raporu
11:18
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11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 82 artarak (% 0.42 ) 1, 638
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11:33XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
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11:33VAKKO
Yüzde 8.61 oranında artışla 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 934, 030 adet işlem
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11:32RAYSG
Yüzde 6.97 oranında artışla 15.50 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 971 adet işlem
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11:31YKGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 340, 302 adet işlem