***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 10:23
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915786
BIST
10:551.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
10:557,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
10:558,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
9,0058
En Düşük
8,8190
10:55412,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,44
|Açılış
|: 412,72
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TRILC
|12,10
|37.450
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.963.422
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.349.967
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|SONME
|82,20
|907.594
|% -4,64
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|PAMEL
|33,66
|5.970.585
|% -3,83
|
|KOZAL
|132,40
|465.015.518
|% 2,72
|
|PETKM
|6,12
|291.738.942
|% 1,66
|
|GARAN
|9,25
|287.743.892
|% 0,00
|
|THYAO
|14,71
|254.345.287
|% -0,47
|
|TUPRS
|108,50
|221.129.048
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,45
|216.644.897
|% -0,41
|
|PETKM
|6,12
|291.738.942
|% 1,66
|
|CEMAS
|1,59
|60.125.817
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,47
|110.932.651
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,40
|43.948.276
|% -0,71
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5541
|7,5568
|% 0,33
|
|Euro
|8,9830
|8,9911
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,4189
|10,4712
|% 0,20
|
|Frank
|8,0779
|8,1266
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0102
|2,0203
|% 0,42
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,06
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,50
|70,50
|1,14
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