***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 10:58
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918964
BIST
12:251.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:257,4802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:258,9494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0408
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9299
12:25417,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,57
|Açılış
|: 417,98
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:25
|VKFYO
|9,05
|37.153.743
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|8.968.103
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|TRILC
|25,90
|10.276.291
|% 9,93
|
|GARFA
|14,72
|18.601.448
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,56
|23.330.398
|% -5,91
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|YAPRK
|109,00
|3.461.710
|% -4,39
|
|KLMSN
|24,48
|37.522.656
|% -4,00
|
|FROTO
|222,00
|1.407.467.265
|% -3,14
|
|THYAO
|14,22
|564.327.742
|% -2,27
|
|GARAN
|8,95
|560.430.795
|% 2,29
|
|KRDMD
|7,56
|527.405.551
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|368.019.663
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,20
|220.181.052
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,74
|269.617.071
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,56
|527.405.551
|% -0,66
|
|GARAN
|8,95
|560.430.795
|% 2,29
|
|TSKB
|1,72
|101.460.663
|% 1,78
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4762
|7,4802
|% -0,20
|
|Euro
|8,9417
|8,9494
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,3990
|10,4512
|% -0,33
|
|Frank
|8,0453
|8,0937
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9844
|1,9944
|% -0,38
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,55
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.763
|2.833
|-1,53
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-0,74
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,63
|