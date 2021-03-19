***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:16
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919299
BIST
15:461.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -26,35
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:467,2615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0611
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:468,6349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1035
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:46405,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,88
|Açılış
|: 405,98
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.465.647
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.221.646
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|689.744.805
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.881.158
|% -9,97
|
|SANKO
|13,17
|106.117.899
|% -8,48
|
|CLEBI
|303,00
|460.258.277
|% -8,18
|
|MNDRS
|3,37
|147.302.073
|% -7,67
|
|ERBOS
|63,90
|88.166.560
|% -7,19
|
|FROTO
|214,70
|1.460.375.774
|% 1,27
|
|THYAO
|13,78
|1.112.065.288
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,15
|838.726.192
|% -3,45
|
|GARAN
|8,87
|766.304.860
|% -1,88
|
|SISE
|7,66
|740.656.789
|% -2,17
|
|SKBNK
|1,30
|286.079.599
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,09
|338.712.745
|% -3,69
|
|TSKB
|1,63
|259.611.468
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,15
|838.726.192
|% -3,45
|
|ODAS
|3,75
|505.152.940
|% -6,72
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2538
|7,2615
|% -0,83
|
|Euro
|8,6288
|8,6349
|% -1,18
|
|Sterlin
|10,0523
|10,1027
|% -1,13
|
|Frank
|7,7692
|7,8160
|% -1,18
|
|Riyal
|1,9282
|1,9378
|% -0,92
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,98
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,52
|
Seans Raporu
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