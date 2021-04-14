***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927787
BIST
10:221.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,64
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:228,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:229,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:22454,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 454,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:22
|MTRKS
|54,50
|16.535.845
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.059.759
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|600.700
|% 9,95
|
|YAPRK
|132,70
|6.404.460
|% 9,94
|
|LUKSK
|70,45
|373.526
|% 6,90
|
|BJKAS
|12,16
|54.128.015
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|480.298
|% -9,90
|
|GARAN
|6,82
|144.845.432
|% 1,79
|
|EREGL
|17,10
|144.767.143
|% 0,06
|
|SASA
|43,92
|141.148.072
|% 3,78
|
|KRDMD
|7,40
|119.734.164
|% 0,41
|
|PETKM
|6,21
|112.555.213
|% 1,47
|
|TSKB
|1,30
|46.561.963
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,82
|47.471.958
|% 1,68
|
|GARAN
|6,82
|144.845.432
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,12
|41.050.593
|% 1,92
|
|PETKM
|6,21
|112.555.213
|% 1,47
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1059
|8,1111
|% 0,07
|
|Euro
|9,6978
|9,7052
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1468
|11,2027
|% 0,30
|
|Frank
|8,7764
|8,8292
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1540
|2,1648
|% -0,05
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|0,24
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|0,71
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:33EUYO
Yüzde 4.99 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 018 adet işlem
-
10:32GLYHO
Yüzde 4.26 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 054, 212 adet işlem
-
10:31KONYA
Yüzde 4.62 oranında artışla 1, 015.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 590 adet işlem
-
10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 25 artarak (% 1.21 ) 1, 439
-
10:30XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 1, 668.00 milyon TL de