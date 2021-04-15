***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 13:48
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928429
BIST
13:551.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
13:558,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0325
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1291
En Düşük
8,0064
13:559,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7405
En Düşük
9,6004
13:55452,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,75
|Açılış
|: 452,08
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler13:55
|TRGYO
|3,85
|269.278.434
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|21.813
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.537.357
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,24
|3.531.194
|% 7,69
|
|EUKYO
|4,57
|1.771.124
|% 6,53
|
|TUREX
|17,38
|493.907.219
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.131
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|11.448.915
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.640.613
|% -9,94
|
|GARAN
|7,37
|3.246.371.179
|% 5,44
|
|EREGL
|18,25
|911.886.760
|% 4,17
|
|SASA
|47,14
|851.063.653
|% 1,29
|
|KRDMD
|7,74
|745.753.380
|% 4,59
|
|YKBNK
|2,20
|584.338.113
|% 2,33
|
|GARAN
|7,37
|3.246.371.179
|% 5,44
|
|YKBNK
|2,20
|584.338.113
|% 2,33
|
|TSKB
|1,34
|145.429.825
|% 0,75
|
|KRDMD
|7,74
|745.753.380
|% 4,59
|
|ODAS
|3,68
|314.918.067
|% 0,82
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0943
|8,1032
|% 0,40
|
|Euro
|9,6976
|9,7141
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,0606
|11,1161
|% -0,15
|
|Frank
|8,6810
|8,7333
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1394
|2,1501
|% -0,22
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,40
|
|Altın Gr.
|451
|451
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.972
|3.049
|-10,40
|
|Yarım
|1.437
|1.475
|-5,03
|
|Çeyrek
|721
|738
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|