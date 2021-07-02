***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 10:13
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945640
BIST
10:181.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.375
10:188,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0446
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6962
En Düşük
8,6441
10:1810,2843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:18496,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,04
|Açılış
|: 496,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SELVA
|5,37
|13.056.682
|% 9,82
|
|KGYO
|6,44
|4.690.868
|% 7,87
|
|ARCLK
|31,78
|168.066.865
|% 6,50
|
|SAYAS
|27,92
|8.269.517
|% 5,76
|
|DARDL
|15,75
|13.729.322
|% 5,70
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|PRKME
|4,56
|288.511
|% -4,60
|
|GEDIK
|8,32
|8.448.237
|% -4,59
|
|OZBAL
|13,58
|6.312.656
|% -4,03
|
|ARCLK
|31,78
|168.066.865
|% 6,50
|
|KCHOL
|19,40
|165.516.161
|% 4,70
|
|THYAO
|13,66
|134.341.301
|% -0,65
|
|GARAN
|8,42
|79.640.426
|% -0,36
|
|BERA
|13,91
|53.544.610
|% 5,30
|
|PEKGY
|1,16
|20.531.522
|% 5,45
|
|YKBNK
|2,20
|36.117.218
|% 0,46
|
|TSKB
|1,29
|16.313.105
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,89
|19.923.936
|% 0,00
|
|THYAO
|13,66
|134.341.301
|% -0,65
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6917
|8,6951
|% 0,52
|
|Euro
|10,2788
|10,2843
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9129
|11,9727
|% 0,38
|
|Frank
|9,3365
|9,3928
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% 0,46
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,62
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|-0,19
|