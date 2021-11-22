***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2021 10:39
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978914
BIST
12:281.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 20,39
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:2811,1910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0606
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:2812,6318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0759
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:28664,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -3,29
|Açılış
|: 664,87
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:26
|DITAS
|27,72
|28.993.427
|% 10,00
|
|SANFM
|31,96
|13.552.841
|% 9,98
|
|TETMT
|230,40
|3.283.191
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.880.014
|% 9,97
|
|ATATP
|56,90
|34.875.477
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|59.020.026
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,04
|163.436.912
|% -6,05
|
|BJKAS
|5,65
|70.097.374
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,25
|196.275.267
|% -5,09
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,47
|1.088.829.843
|% 2,22
|
|SISE
|11,14
|837.072.031
|% -0,98
|
|KRDMD
|8,38
|653.562.011
|% 2,44
|
|GARAN
|12,10
|590.181.833
|% 0,41
|
|TSPOR
|8,97
|390.920.666
|% 4,55
|
|ODAS
|1,65
|284.997.836
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,38
|653.562.011
|% 2,44
|
|SISE
|11,14
|837.072.031
|% -0,98
|
|YKBNK
|3,60
|263.611.127
|% 1,41
|
|THYAO
|17,47
|1.088.829.843
|% 2,22
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1836
|11,1911
|% -0,54
|
|Euro
|12,6224
|12,6321
|% -0,59
|
|Sterlin
|15,0012
|15,0764
|% -0,52
|
|Frank
|12,0163
|12,0887
|% -0,44
|
|Riyal
|2,9757
|2,9906
|% -0,50
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,95
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.368
|4.478
|5,48
|
|Yarım
|2.111
|2.166
|2,64
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,93
|8,94
|0,05
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|0,26
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