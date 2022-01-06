***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 16:36
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989394
BIST
17:122.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:1213,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0982
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:1215,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1580
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:12790,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -4,28
|Açılış
|: 789,88
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:10
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.490.018
|% 9,96
|
|HUBVC
|10,07
|14.841.737
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|INDES
|7,60
|146.583.122
|% 8,88
|
|ELITE
|22,04
|47.259.848
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,06
|67.436.969
|% -9,72
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|BALAT
|9,04
|567.610
|% -5,54
|
|THYAO
|25,04
|3.181.286.364
|% 4,77
|
|EREGL
|30,56
|2.296.775.656
|% -0,97
|
|GARAN
|11,52
|2.186.312.954
|% 0,61
|
|SISE
|14,82
|1.858.124.342
|% 2,85
|
|KRDMD
|10,50
|1.602.700.419
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,51
|1.083.425.464
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|2.186.312.954
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,28
|392.680.609
|% -0,44
|
|PETKM
|9,41
|1.430.925.100
|% 6,45
|
|KRDMD
|10,50
|1.602.700.419
|% 1,94
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7631
|13,7923
|% 0,91
|
|Euro
|15,5792
|15,6273
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,5266
|18,6195
|% 0,42
|
|Frank
|14,8877
|14,9774
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6459
|3,6641
|% 0,57
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-21,50
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-6,20
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|11,00
|
|Tam
|5.228
|5.365
|-6,26
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|-3,03
|
|Çeyrek
|1.267
|1.298
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,25
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|1,89
|