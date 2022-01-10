***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 10:31
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991282
BIST
11:002.059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,96
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
11:0013,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0433
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:0015,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0347
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:00797,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 797,24
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:00
|GEDZA
|20,04
|23.955.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,60
|15.141.435
|% 8,71
|
|TEKTU
|1,44
|12.997.489
|% 8,27
|
|LIDFA
|4,45
|27.290.972
|% -6,51
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|MARKA
|3,78
|1.270.283
|% -3,57
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ETYAT
|3,53
|686.021
|% -3,29
|
|THYAO
|26,10
|945.455.637
|% 4,65
|
|KRDMD
|11,98
|869.773.348
|% 3,28
|
|GARAN
|11,85
|832.239.010
|% 0,85
|
|EREGL
|31,00
|680.355.258
|% 1,24
|
|ASELS
|24,28
|540.987.216
|% 3,50
|
|EKGYO
|2,40
|306.371.672
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,79
|456.175.458
|% 2,16
|
|KRDMD
|11,98
|869.773.348
|% 3,28
|
|GARAN
|11,85
|832.239.010
|% 0,85
|
|TSKB
|1,58
|78.054.987
|% 0,64
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8279
|13,8497
|% 0,31
|
|Euro
|15,6598
|15,6906
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,7025
|18,7963
|% -0,06
|
|Frank
|14,9353
|15,0253
|% -0,27
|
|Riyal
|3,6672
|3,6856
|% 0,01
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,88
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,00
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,28
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
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11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 59 artarak (% 1.40 ) 2, 288
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11:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
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11:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, GARAN
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11:13XU100
Endeks 2, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 8, 500.00 milyon TL de
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11:13KRDMA
Yüzde 6.26 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 336, 326 adet işlem