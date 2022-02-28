***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004988
BIST
12:571.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:5713,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0499
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:5715,6243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0061
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:57844,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 5,99
|Açılış
|: 845,83
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:55
|EDATA
|22,10
|9.693.641
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,08
|76.265.730
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|76.265.730
|% 9,26
|
|ADESE
|0,71
|63.051.145
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|154.111
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|386,30
|7.989.230
|% -8,89
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,36
|2.449.239.378
|% -3,44
|
|EREGL
|31,30
|1.318.579.674
|% 0,45
|
|KRDMD
|11,73
|1.111.027.026
|% 3,62
|
|TUPRS
|188,40
|669.208.232
|% 4,72
|
|ASELS
|21,18
|508.396.816
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,60
|363.682.655
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,73
|1.111.027.026
|% 3,62
|
|ADESE
|0,71
|63.051.145
|% 9,23
|
|THYAO
|26,36
|2.449.239.378
|% -3,44
|
|EKGYO
|2,00
|153.894.893
|% -1,96
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8257
|13,8454
|% 0,36
|
|Euro
|15,4822
|15,6243
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,4420
|18,5345
|% -0,03
|
|Frank
|14,9293
|15,0192
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6762
|3,6946
|% 0,26
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,74
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,26
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|25,00
|
|Tam
|5.612
|5.758
|26,04
|
|Yarım
|2.712
|2.785
|12,60
|
|Çeyrek
|1.360
|1.393
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,05
|
|B. Petrol
|98,88
|98,88
|4,76
|