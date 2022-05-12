***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:58
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029708
BIST
14:162.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -58,82
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:1615,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0951
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:1616,1438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:16914,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,00
|Açılış
|: 913,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:14
|GLBMD
|7,15
|18.713.820
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.705.601
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.109.145
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,74
|69.974.665
|% 8,40
|
|LIDFA
|6,21
|732.457
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.357.000
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|849.428
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,40
|2.943.397.142
|% -1,90
|
|SISE
|19,49
|2.221.205.293
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,84
|1.599.960.823
|% -4,98
|
|ASELS
|22,86
|1.261.319.054
|% -4,19
|
|SAHOL
|19,24
|1.255.592.764
|% -4,56
|
|EKGYO
|2,68
|675.969.803
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|806.081.254
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,58
|411.801.150
|% -1,92
|
|SISE
|19,49
|2.221.205.293
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,84
|1.599.960.823
|% -4,98
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3966
|15,4009
|% 0,65
|
|Euro
|16,1047
|16,1577
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,7377
|18,8316
|% 0,26
|
|Frank
|15,3925
|15,4853
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0918
|4,1124
|% 0,59
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|-34,00
|
|Tam
|6.102
|6.257
|-35,42
|
|Yarım
|2.949
|3.027
|-17,14
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,09
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,43
|