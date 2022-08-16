***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 10:14
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055728
BIST
10:142.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 15,58
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:1417,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:1418,2208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0331
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2062
10:141.027,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.027,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:12
|TRCAS
|12,78
|11.108.747
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|EMNIS
|45,78
|24.950
|% 7,21
|
|GZNMI
|56,60
|4.883.957
|% -9,94
|
|ANGEN
|34,86
|50.415.958
|% -8,74
|
|ATEKS
|44,50
|5.085.315
|% -7,64
|
|BARMA
|40,60
|96.331.789
|% -5,84
|
|MARKA
|2,90
|130.053
|% -5,23
|
|THYAO
|64,50
|979.935.183
|% 1,42
|
|TUPRS
|296,20
|826.697.189
|% 3,03
|
|KCHOL
|41,84
|205.413.235
|% 3,16
|
|PGSUS
|190,60
|153.161.120
|% 4,27
|
|ODAS
|4,22
|144.231.217
|% -4,95
|
|HLGYO
|2,93
|126.421.473
|% 5,02
|
|ODAS
|4,22
|144.231.217
|% -4,95
|
|EKGYO
|3,55
|115.675.468
|% 0,85
|
|ZOREN
|2,71
|82.625.822
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,52
|129.435.450
|% 0,73
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9607
|17,9646
|% 0,04
|
|Euro
|18,2039
|18,2137
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,5186
|21,6265
|% -0,33
|
|Frank
|18,8639
|18,9775
|% -0,22
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% -0,01
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.901
|6.956
|0,00
|
|Yarım
|3.363
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-1,04
|