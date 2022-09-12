***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 15:43
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062346
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1519
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.013,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.013,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.015.011
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.969.354
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.835.277.413
|% 9,99
|
|CMENT
|61,70
|2.076.580
|% 9,98
|
|ASUZU
|294,30
|492.872.352
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.666.964
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,86
|54.109.996
|% -9,85
|
|MEDTR
|23,60
|32.721.366
|% -7,45
|
|BRKO
|2,23
|778.418
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,51
|11.835.277.413
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,59
|11.647.923.370
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,65
|7.862.669.272
|% 5,70
|
|EREGL
|33,42
|7.150.646.485
|% 2,96
|
|THYAO
|75,20
|6.943.350.590
|% 2,45
|
|EKGYO
|5,34
|5.869.099.856
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,59
|11.647.923.370
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,65
|7.862.669.272
|% 5,70
|
|AKBNK
|17,51
|11.835.277.413
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,75
|1.722.010.252
|% 5,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2206
|18,2235
|% -0,06
|
|Euro
|18,4603
|18,4729
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,2624
|21,3691
|% 0,91
|
|Frank
|19,0759
|19,1908
|% 0,84
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,53
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.814
|6.870
|41,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,88
|
Seans Raporu
18:05
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Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
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17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem