***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 16:02
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062353
BIST
17:223.637
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 115,17
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
17:2218,2313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:2218,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1364
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:221.013,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.013,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:20
|VKFYO
|6,71
|30.397.429
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.488.429
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|490.302.230
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,06
|49.178.511
|% -8,99
|
|MEDTR
|23,60
|25.463.271
|% -7,45
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,26
|10.957.507.383
|% 8,42
|
|ISCTR
|12,60
|10.317.955.562
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,63
|7.016.773.546
|% 5,48
|
|EREGL
|33,42
|6.694.343.676
|% 2,96
|
|THYAO
|75,00
|6.473.038.795
|% 2,18
|
|EKGYO
|5,36
|5.457.080.103
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,60
|10.317.955.562
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,63
|7.016.773.546
|% 5,48
|
|AKBNK
|17,26
|10.957.507.383
|% 8,42
|
|DOHOL
|5,70
|1.523.273.196
|% 4,40
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2190
|18,2350
|% 0,00
|
|Euro
|18,4470
|18,4530
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,2664
|21,3730
|% 0,93
|
|Frank
|19,0659
|19,1807
|% 0,78
|
|Riyal
|4,8362
|4,8604
|% -0,05
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|22,00
|
|Tam
|6.803
|6.852
|23,00
|
|Yarım
|3.315
|3.348
|10,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,49
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,88
|
Seans Raporu
17:20
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