***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 11:57
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073885
BIST
11:564.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 23,18
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
11:5618,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:5618,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:56983,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,02
|Açılış
|: 983,31
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SANEL
|11,66
|5.230.767
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|272.658.145
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.699.341
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|19.272.893
|% 10,00
|
|DOGUB
|9,36
|14.444.770
|% 9,99
|
|PENTA
|63,80
|61.085.030
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|212.626.567
|% -9,89
|
|GESAN
|142,80
|487.176.794
|% -9,62
|
|YEOTK
|48,08
|70.628.423
|% -9,62
|
|ALKA
|39,72
|195.539.825
|% -9,49
|
|THYAO
|101,00
|2.376.275.127
|% 1,51
|
|SASA
|107,10
|1.282.164.996
|% 7,10
|
|YKBNK
|9,65
|1.155.592.236
|% 2,99
|
|AKBNK
|15,86
|1.096.596.368
|% 2,59
|
|SISE
|32,94
|991.182.669
|% 1,48
|
|TSKB
|3,11
|640.501.522
|% 7,24
|
|SKBNK
|2,12
|421.606.064
|% 7,07
|
|EKGYO
|4,70
|910.061.449
|% 1,51
|
|YKBNK
|9,65
|1.155.592.236
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,97
|970.908.243
|% 3,21
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6055
|18,6111
|% 0,15
|
|Euro
|18,3535
|18,3661
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9937
|21,0990
|% 0,37
|
|Frank
|18,4820
|18,5933
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9340
|4,9588
|% 0,03
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-6,14
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.636
|6.721
|-48,00
|
|Yarım
|3.233
|3.283
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|-0,44
|
Seans Raporu
11:56
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-
12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 35 artarak (% 0.81 ) 3, 549
-
12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, MZHLD, ISGYO, TSPOR, AGYO, ERCB, BAYRK, VKING, FENER, SANEL
-
12:11
SKBNK, CELHA, FENER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:11
BNTAS, CONSE, MIATK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:11
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 85 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 167 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem