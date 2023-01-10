***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099205
BIST
11:195.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -60,51
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:1918,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:1920,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0319
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:191.130,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.131,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EUHOL
|2,37
|47.933.808
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.622.844
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|23.804.845
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.498.161
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|472.725
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,35
|189.875.506
|% -8,56
|
|POLTK
|1.970,90
|24.777.647
|% -8,12
|
|TSPOR
|4,24
|47.433.426
|% -5,99
|
|THYAO
|137,30
|2.188.818.896
|% -0,79
|
|KRDMD
|18,98
|1.920.388.191
|% 1,01
|
|EREGL
|40,08
|1.917.830.211
|% 0,65
|
|ASELS
|60,00
|1.871.878.628
|% 1,52
|
|EKGYO
|8,90
|1.311.083.589
|% 1,95
|
|EKGYO
|8,90
|1.311.083.589
|% 1,95
|
|KRDMD
|18,98
|1.920.388.191
|% 1,01
|
|KATMR
|2,35
|189.875.506
|% -8,56
|
|YKBNK
|10,24
|694.755.295
|% 1,19
|
|GSRAY
|8,22
|471.039.869
|% 9,89
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7737
|18,7809
|% 0,05
|
|Euro
|20,1755
|20,1860
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7644
|22,8786
|% -0,11
|
|Frank
|20,3174
|20,4398
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,11
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,82
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.653
|7.715
|7,00
|
|Yarım
|3.717
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,68
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 08 kaybederek (% -0.91 ) 5, 565
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11:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, KRDMD
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11:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EREGL
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11:32XU100
Endeks 5, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 26, 900.00 milyon TL de
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11:31DYOBY
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 021 adet işlem