***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:03
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113877
BIST
10:585.168
En Yüksek
|Değişim
|: 4,39%
|| 217,38
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:5818,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:5820,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0667
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:581.115,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.115,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:58
|OYAKC
|30,14
|180.430.660
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|14.168.255
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|3.605.205
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|12.949.258
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.033.124
|% 9,99
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|61,80
|199.738.925
|% -6,22
|
|RAYSG
|14,81
|1.582.363
|% -5,79
|
|AGESA
|27,92
|21.838.812
|% -4,84
|
|THYAO
|149,50
|2.783.584.318
|% 6,86
|
|EREGL
|44,04
|1.987.568.478
|% 6,58
|
|SISE
|45,80
|1.105.855.600
|% 7,26
|
|AKBNK
|17,01
|960.061.203
|% 5,19
|
|ASELS
|61,25
|948.845.878
|% 5,24
|
|EKGYO
|7,64
|492.005.022
|% 6,11
|
|AKBNK
|17,01
|960.061.203
|% 5,19
|
|YKBNK
|9,47
|517.226.235
|% 5,93
|
|EREGL
|44,04
|1.987.568.478
|% 6,58
|
|ALBRK
|3,48
|157.210.752
|% 0,29
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8510
|18,8587
|% 0,05
|
|Euro
|20,2128
|20,2249
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6376
|22,7511
|% 0,13
|
|Frank
|20,3552
|20,4778
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0113
|5,0364
|% 0,04
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,20
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|1,99
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.580
|7.645
|10,00
|
|Yarım
|3.703
|3.741
|5,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.870
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,16
|0,03
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|0,58
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
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11:12CIMSA
Yüzde 9.51 oranında artışla 118.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 756 adet işlem
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11:11KRDMB
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 317, 197 adet işlem
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11:10GEREL
Yüzde 9.44 oranında artışla 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 445 adet işlem
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11:09XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 255.00 milyon TL de
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11:08SASA
Yüzde 9.95 oranında artışla 111.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 525, 816 adet işlem