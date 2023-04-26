***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2023 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141048
BIST
12:314.822
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -69,27
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:3119,4292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 20,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:3121,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1700
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:311.249,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.249,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:31
|MIPAZ
|8,11
|27.188.731
|% 9,89
|
|ULAS
|12,28
|2.808.728
|% 9,45
|
|CMBTN
|587,90
|82.017.705
|% 9,30
|
|BURCE
|76,15
|78.307.033
|% 6,50
|
|ATSYH
|91,00
|450.086
|% 5,94
|
|PSDTC
|31,50
|7.199.198
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.199.198
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.199.198
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|7.199.198
|% -15,32
|
|SKTAS
|4,06
|32.008.169
|% -9,17
|
|KOPOL
|43,52
|1.676.920.167
|% -1,85
|
|THYAO
|131,20
|1.610.296.446
|% -1,87
|
|EREGL
|33,46
|1.194.833.084
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,34
|902.257.679
|% -3,33
|
|ISDMR
|31,86
|799.167.524
|% -3,75
|
|EKGYO
|6,35
|334.582.001
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,45
|569.315.386
|% 0,17
|
|KOZAL
|20,34
|902.257.679
|% -3,33
|
|YKBNK
|9,88
|428.688.409
|% -0,20
|
|KOPOL
|43,52
|1.676.920.167
|% -1,85
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4250
|19,4292
|% 0,02
|
|Euro
|21,4609
|21,4825
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1597
|24,2808
|% 0,52
|
|Frank
|21,7590
|21,8901
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1644
|5,1903
|% 0,03
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,89
|
|Cumhuriyet
|9.075
|9.213
|86,00
|
|Tam
|9.123
|9.292
|3,00
|
|Yarım
|4.456
|4.550
|15,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.289
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|0,52
|