***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 10:20
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144108
BIST
10:214.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 13,96
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:2119,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0361
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:2121,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0620
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:211.240,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.240,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:19
|GRTRK
|25,74
|2.788.002
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.550.822
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|15.946.864
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|533.443.281
|% 9,96
|
|GOODY
|15,19
|68.463.067
|% 8,66
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|EGSER
|25,68
|29.166.799
|% -8,55
|
|KRTEK
|17,13
|5.961.918
|% -7,70
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|THYAO
|128,00
|543.689.552
|% 0,16
|
|EUPWR
|78,95
|533.443.281
|% 9,96
|
|EREGL
|32,92
|376.988.568
|% -0,66
|
|SISE
|37,58
|263.917.012
|% 1,95
|
|KOZAL
|18,69
|252.025.115
|% -1,01
|
|EKGYO
|6,00
|165.364.137
|% -0,17
|
|YKBNK
|9,43
|130.119.487
|% -0,42
|
|KOZAL
|18,69
|252.025.115
|% -1,01
|
|EREGL
|32,92
|376.988.568
|% -0,66
|
|GSRAY
|8,52
|91.470.615
|% -5,33
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4658
|19,4738
|% 0,18
|
|Euro
|21,4172
|21,4446
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,2848
|24,4066
|% 0,22
|
|Frank
|21,6498
|21,7802
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,09
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|-0,19
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|0,71
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.131
|9.323
|-30,00
|
|Yarım
|4.430
|4.545
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.276
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,41
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:35PCILT
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 21.46 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 846 adet işlem
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, KRDMD, TOASO
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, SISE, GARAN
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.04 ) 4, 138
-
10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, EUPWR, AVHOL, FENER