***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 16:01
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175011
BIST
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16:336.591
En Düşük
|Değişim
|: -1,55%
|| -103,68
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:3326,9374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:3329,7370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0100
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:331.695,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.695,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BIENY
|57,75
|1.719.038.518
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|459.946.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.629.341
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|1.100.000
|% 10,00
|
|ISATR
|385.100,00
|385.100
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|KONTR
|201,00
|2.430.855.509
|% -9,99
|
|BURCE
|172,30
|120.404.278
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.526.120.135
|% -9,96
|
|EUPWR
|173,40
|5.422.176.284
|% -9,83
|
|ASTOR
|101,20
|11.410.734.171
|% -5,15
|
|THYAO
|219,60
|9.323.266.193
|% -0,99
|
|ASELS
|71,55
|5.706.361.789
|% 1,78
|
|EUPWR
|173,40
|5.422.176.284
|% -9,83
|
|EREGL
|37,42
|4.426.074.802
|% -1,42
|
|ZOREN
|4,04
|1.218.120.348
|% -6,91
|
|YKBNK
|13,20
|3.386.918.167
|% 3,29
|
|EKGYO
|8,21
|1.657.280.266
|% -0,73
|
|ODAS
|9,99
|1.971.098.996
|% -5,67
|
|KRDMD
|22,88
|4.250.217.173
|% 0,09
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8984
|26,9374
|% -0,02
|
|Euro
|29,7094
|29,7370
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,4173
|34,5899
|% -0,21
|
|Frank
|30,8531
|31,0389
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1577
|7,1936
|% -0,21
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|11.303
|11.474
|-52,00
|
|Tam
|11.052
|11.150
|-4,00
|
|Yarım
|5.517
|5.601
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|-0,22
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48FADE
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 12.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 238, 844 adet işlem
-
16:47ODAS
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 999, 456 adet işlem
-
16:45KCAER
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 633, 977 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 3 kaybederek (% -1.19 ) 7, 150
-
16:44XU100
Endeks 6, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 115, 194.00 milyon TL de