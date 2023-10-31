***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2023 10:14
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212187
BIST
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14:467.687
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,69
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4628,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0616
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4630,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1528
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:461.818,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:46
|TABGD
|190,30
|4.868.265.882
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.389.250
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.528.246
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.565
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.370.413
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|47.059.187
|% -9,98
|
|THYAO
|220,90
|4.896.864.158
|% 0,91
|
|TABGD
|190,30
|4.868.265.882
|% 10,00
|
|MIATK
|890,00
|3.923.288.859
|% 7,68
|
|TUPRS
|144,70
|3.423.321.269
|% 2,33
|
|ASTOR
|130,00
|2.311.977.813
|% -0,31
|
|ODAS
|12,83
|1.514.437.387
|% -2,21
|
|EKGYO
|6,63
|621.428.763
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|471.466.411
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,64
|1.284.924.693
|% 0,57
|
|MHRGY
|5,36
|393.511.569
|% -3,42
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2741
|28,3012
|% 0,22
|
|Euro
|30,1452
|30,1671
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3602
|34,5325
|% 0,22
|
|Frank
|31,2147
|31,4028
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5158
|7,5535
|% 0,07
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|3,60
|
|Altın Gr.
|1.818
|1.818
|4,38
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.986
|12.060
|-6,00
|
|Yarım
|6.011
|6.055
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.028
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|21,16
|21,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|0,57
|
Seans Raporu
14:46
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